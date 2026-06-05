都内で金の取り引き現場を狙う強盗事件などが相次ぐ中、先月、近くで強盗予備事件が起きた東京・江戸川区にある金の取り引きを行う会社に、警視庁が立ち入り調査をしたことがわかりました。捜査関係者によりますと、警視庁がきのう（4日）、古物営業法に基づき立ち入り調査をしたのは、江戸川区にある金の取り引きを行っている会社です。先月28日、この会社の近くの江戸川区東小岩の路上で、強盗する目的で軍手を持って車の中にい