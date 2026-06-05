国民投票法改正案を衆院の築山信彦事務総長（中央）に提出する自民党の新藤義孝氏（左から2人目）ら4党の議員＝5日午後、国会自民、日本維新の会、国民民主、参政の4党は5日、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案を衆院へ共同提出した。投開票の立会人などの規定を公選法にそろえる内容で、今国会中の成立を目指す。4党はいずれも改憲に前向きな立場で、法改正により改憲論議を促進させる狙いもありそうだ。国民投票運動