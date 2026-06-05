【「pupa」72時間無料】 開催期間：6月5日11時～6月8日11時 「pupa」を読む 【拡大画像へ】 茂木清香氏のマンガ「pupa」が、ヤンチャンWebで6月5日11時から6月8日11時までの72時間限定で全話無料公開されている。 「pupa」は、人肉を求める化け物になってしまった妹と、妹を守るために自らを生餌として提供する兄の究極の兄妹愛を描くホラーサスペンスマンガ。 2011