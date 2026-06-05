【第12話4】 6月5日 無料公開 第12話4を読む 講談社は6月5日、マンガ「婚約破棄された飯炊き令嬢の私は冷酷公爵と専属契約しました～ですが胃袋を掴んだ結果、冷たかった公爵様がどんどん優しくなっています～」第12話4を月マガ基地にて無料公開した。 今回は、用意された水を拒否したアバリチアが、ルークに問い詰められる。そんな中、カレーの匂いに惹かれてフロ