ラクト・ジャパンが反発。４日の取引終了後に、植物の葉から直接抽出したたんぱく質製品の開発・商業化を進めるニュージーランドのスタートアップ企業リーフト・フーズ社に出資したと発表しており、好材料視されている。 リーフト・フーズ社は、独自技術により緑葉植物からたんぱく質を直接抽出し、高機能・高栄養価なたんぱく質製品の開発・商業化を実現しており、葉緑体を持つ