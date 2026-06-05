日立製作所は後場強含んだ。共同通信が５日、「日立製作所が米新興企業アンソロピックと最新人工知能（ＡＩ）『クロード・ミュトス』のアクセス権が付与される契約を結んだことが５日、分かった」と報じており、材料視した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS