ポニーキャニオンが、海外アーティストの日本／アジア市場展開を目的とした新レーベル／ディストリビューションサービス“OTONOBA TOKYO”（音ノ場東京）をスタートさせた。 （関連：Spotifyが世界中で“O2O戦略”を加速させる意味K-POPの成長から紐解く、ローカル音楽とグローバルプラットフォームの関係） 本レーベルは、単なる音楽配信ディストリビュ