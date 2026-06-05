午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２５９、値下がり銘柄数は２８５、変わらずは１４銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に海運、その他製品、保険、不動産など。値下がりで目立つのは非鉄金属、金属製品、化学など。 出所：MINKABU PRESS