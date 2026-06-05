皮膚科医が解説！意外と知らない日焼け止めの落とし方と紫外線対策【UVケアの正解】【画像で見る】日焼け止めの上手な落とし方雑誌『レタスクラブ』では、UVケアに関する疑問を読者アンケートで大調査。その結果をふまえ、多くの人が悩んでいる紫外線対策について、皮膚科専門医に教えてもらいました。今回は、意外と知られていない「日焼け止めの落とし方」や「日常生活で紫外線から肌を守る方法」をご紹介します。皮膚科専門医