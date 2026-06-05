韓国で全国同時地方選挙当日の「投票用紙不足問題」の物議を醸すなか、地方選が行われる今年に入って中央選挙管理委員会の休職者数が急増していたことがわかった。【写真】高市首相が韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位大きな選挙がある年ごとに、選管で休職者が増加する現象が繰り返されていることが、全体的な選挙のずさんな管理につながっているとの指摘が出ている。6月5日、国会や法曹界などによると、選管の休職者数