そろそろ介護が始まるかも…ならば、生活を守るシミュレーションを！【介活のススメ】▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む親世代は元気なように見えても、ささいな転倒で前触れなく介護が必要になったり、入院して急激に認知機能が衰えたりすることがあります。そこで、親の介護のために自分が疲弊してしまわないよう、今のうちから親や兄弟姉妹とやっておくといいことを紹介