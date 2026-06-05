ハクバ写真産業は、キヤノンの動画クリエイター向けミラーレス一眼カメラ「EOS R6 V」に対応した液晶保護フィルムとして、「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」と「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専用 液晶保護フィルムIII」の2製品を販売している。●専用設計でぴったり貼れる「Canon EOS R6 V ／ R6 MarkIII ／ R6 MarkII ／ R7 ／ C50 専