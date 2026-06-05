5日14時現在の日経平均株価は前日比753.43円（-1.12％）安の6万6717.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1259、値下がりは285、変わらずは14と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は405.28円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が289.63円、イビデン が84.81円、信越化 が50.95円、京セラ が39.69円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を71.6