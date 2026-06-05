日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ）のインタビューが4日、国際サッカー連盟（FIFA）の公式サイトに掲載された。同日は久保の25歳の誕生日だった。11日開幕のFIFAワールドカップ2026で、さらなる飛躍を見せるか。チームの中心に成長したアタッカーの活躍に期待がかかる。 ■前回大会は“不完全燃焼” 久保は2022年のカタール大会に続き、今回が自身2度目のＷ杯。前回は21歳で、チ