2026年6月5日、韓国メディア・ニュース1は、3日に行われた地方統一選挙で「投票用紙不足」問題が発生したソウル市松坡区の蚕室7洞第2投票所前で投票箱の搬出を阻止していた市民に対し、警察が自主解散を命じたと報じた。第9回全国同時地方選挙および国会議員補欠選挙の投票では、ソウルの松坡区などの一部投票所で投票用紙が不足し、投票が一時的に中止される事態が発生した。それに伴い、有権者の待機や投票の遅延、投票箱の輸送