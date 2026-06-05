日本バレーボール協会（JVA）は5日（金）、ネーションズリーグ（VNL）2026女子の女子日本代表メンバーの変更を発表した。 3日（水）に開幕したVNL2026に臨んでいる日本代表。予選ラウンド初戦のフランス代表戦では勝利を収めている。 6日（土）にはウクライナ代表戦を控えている中、そのウクライナ戦に向けてメンバーを2名変更。リザーブ登録だったセッターの栄絵里香