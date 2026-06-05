ジャイアンツの「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）が球団レジェンドに肩を並べた。４日（日本時間５日）、敵地ブルワーズ戦に「５番・右翼」で出場したイ・ジョンフは第１打席で左前打を放つと３回無死二塁では適時二塁打を放つなど、５打数４安打１打点の活躍。１２―９の勝利に貢献した。５月３１日（同６月１日）のロッキーズ戦で６打数５安打の固め打ちを見せるなど、直近１７試合で４安打以上を３回