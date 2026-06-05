女子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米女子オープン」初日（４日＝日本時間５日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ＝パー７１）で渋野日向子（２７＝サントリー）が快進撃を見せた。この日、５バーディー、２ボギーの３アンダーで首位と２打差の３位と好発進。今季米ツアー７戦で予選落ち４回、最高位は４７位と低空飛行が続いている中で「メジャーのシブコ」が大舞台で躍進。「落ち着いてプレーできまし