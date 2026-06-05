インスタグラム投稿が反響NBAのレイカーズでプレーする八村塁の“世界的交友関係”に日本のファンが驚いている。自身のインスタグラムでブラジル旅行の模様を公開。これにコメントしてきたのは、まもなく開幕する北中米ワールドカップでブラジル代表にも選出されているヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）だ。八村は自身のインスタグラムに、ブラジルでの写真を投稿。緑が鮮やかな国旗の前にたたずむ写真や、ス