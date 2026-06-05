日本バレーボール協会発表日本バレーボール協会（JVA）は5日、今月6、7日に開催されるビーチバレー大会「ジャパンツアーグランドスラム グランフロント大阪大会」において、会場内での携帯電話を含む全ての機器による写真・動画撮影を全面禁止とすることを発表した。撮影機能付きスマートグラス（眼鏡）の着用、ならびに双眼鏡・オペラグラスなどを使用しての観戦も禁止事項となる。ビーチバレー大会での観戦マナーを巡っては