女優のマリリン・モンローさんが、かつて所有していたコートが、オークションに出品され、最高1万8000ドル(約270万円)で落札される見込みだ。 【写真】死してなお米老舗ホテルでモンローさん幽霊の目撃談 金色のブロケード地で作られ、裏地には赤い糸で「MM」のイニシャルが刺繍されたミディアム丈のロングスリーブ・オペラコートは、香港のテーラー「モハンズ」に