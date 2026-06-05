冷凍庫を開けると、何かをこぼしたわけでも食材が腐っているわけでもないのに、独特の変な匂いを感じることがあります。そんな冷凍庫の匂いの正体について、YouTubeチャンネルのMinuteFoodが解説しています。What is "freezer smell"? - YouTubeMinuteFoodによると、冷凍庫で独特の変な匂いがする主要な原因には「昇華(sublimation)」が挙げられるそうです。固体から液体になるのが融解、液体から気体になるのが蒸発ですが、昇華と