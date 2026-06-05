◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、初の海外メジャー挑戦となる２１歳の菅楓華（ニトリ）はバーディーなし、４ボギーの４オーバー７５で１０４位と出遅れた。「少し悔しいラウンドにはなってしまったけど、後半はもっと落としそうな場面でパッティングが決まってくれた。耐えるラウンドはできたかなと