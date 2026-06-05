◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（５日・バンテリンドーム）中日の岡林勇希外野手が、１軍の試合前練習に合流した。昨季は１２球団唯一のフルイニング出場を果たすも、今季は４月３日のヤクルト戦（神宮）で、右太もも裏の肉離れを発症して離脱。リハビリを経て、５月２７日のロッテとの２軍戦（ＺＯＺＯ）で実戦復帰した。ファームでは、６試合で打率２割７分８厘、１本塁打をマークしている。５連敗を喫した