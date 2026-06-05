お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が5日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。共演した女優を絶賛する場面があった。大悟は現在公開中の映画「箱の中の羊」のPRも兼ね登場。初の主演映画の凄かったポイントを聞かれると「やっぱり綾瀬はるかは凄い」と即答。「こんなピュアな子がまだいるんや、芸能界に」「心がほんとに美しい」とW主演を務めた綾瀬を絶賛した。岡山の離島生まれの大悟。