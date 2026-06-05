◇ナ・リーグドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日フェニックス）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季初のサヨナラ負けを喫し、3連勝を逃した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は負傷交代したマックス・マンシー内野手（35）の状態について語った。マンシーは5回2死の第2打席で一塁線へゴロを放ったが、捕球してベースに走り込んだ一塁手・バルガスと正面衝突。2