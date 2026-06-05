歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の能條愛未の披露宴司会を務めたテレビ朝日アナウンサーが、改めて豪華披露宴を振り返った。近年では珍しい１０００人招待の豪華披露宴の司会を務めたのは、テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー。新婦とは乃木坂時代のメンバー同士という縁で司会を請け負った。斎藤アナは、淡いピンクの和服姿だったが、「祖母の”汕頭”のピンク色のお着物。刺繍がかわいい♡♡祖母が昔着て