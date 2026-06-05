中道改革連合の小川淳也代表は5日の記者会見で、高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑をめぐるこの日の参議院予算委員会での高市早苗総理の答弁について、「説得力がないから語気を強めている」と酷評した。【映像】「確認しようがない」総理“強気答弁”の瞬間（実際の様子）前日「有料会員になりたくない」などと確認を避けていた、秘書と動画作成者のオンライン会議の音声データについて、高市総理はこの日音声を聞い