マイケル・ジャクソンの生涯を描いた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（６月１２日公開）のジャパンプレミアイベントが４日に東京・六本木で行われ、登場したちゃんみなの独創的なドレスが話題になっている。金髪、美白、真っ赤な口紅に、光るシルバーのゆったりとしたロングドレス姿で登場した。一見、肩ひもが見当たらず、ドレスが落ちないか少し心配になるデザインだった。会場の歓声を浴び、ネットでも話題に。「ちゃん