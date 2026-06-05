大型犬と赤ちゃんの尊すぎるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で117万5000回再生を突破し、「頼もしい警備隊長」「穏やかで優しい」「愛が溢れてて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが家に来た日、いつもは別々に寝る大型犬が『寝室』まで見に来て…尊すぎる『朝までの光景』】 赤ちゃんが家に来た日 Instagramアカウント「keel_goldenr