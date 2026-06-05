お布団が敷いてある寝室へ行くと、先に柴犬さんが…。『どうしたらええんや』思わずそう呟いてしまうまさかの光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で5.9万回を超えて表示されており、多くの声が寄せられることとなりました。 【写真：『どうしたらええんや』眠ろうと寝室に行った結果→犬がお布団で…まさかの光景】 寝ようと寝室に行ったら、先に柴犬が… Xアカウント『@jaj