初めて我が子と対面した柴犬のお父さん。感動の再会になるかと思いきや、思わず二度見してしまうようなリアクションを見せることとなりました。何度も確認しに行く姿も相まって、その光景は大きな話題に。 投稿は記事執筆時点で208万回再生を突破し、「笑えるｗ」「可愛い」などのコメントが寄せられています。 【動画：自分の子供と初めて会った父犬→『近くに行って確認した』と思ったら…想像と違った『辛辣な反応』】 我