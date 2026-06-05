ファミリーマートは6月9日納品分から、東北地方・新潟県（一部店舗除く）の約1300店舗で、おむすびや弁当、惣菜、デザートなど約800品目を配送する「定温便」を現行の1日3便体制から2便体制へ変更する。物流配送を効率化し、食品ロスやCO2排出量削減、店舗運営の効率化につなげる。今秋ごろには対象エリアの拡大も予定する。対象となるのは青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、新潟の各県。配送コースの効率化と納品時間帯の