いよいよ2026W杯開幕が近づいてきた。出場国が続々とベースキャンプ入りしており、各地で様々な形の盛り上がりが見られた。例えばトルコでは、開催地アメリカへ向かう選手団のバスを100台の車列で盛大に見送った。道路を占領しての見送りは迫力満点で、2002年日韓大会以来となるW杯出場に国も盛り上がっている。ブラジル代表はリオデジャネイロのアントニオ・カルロス・ジョビン国際空港を発つ際、2台の消防車で作った水のアーチを