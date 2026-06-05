歌舞伎俳優の市川中車（60）が5日、都内でスーパー歌舞伎「もののけ姫」（7月3日初日、東京・新橋演舞場）の製作発表に出席した。スタジオジブリの不朽の名作をスーパー歌舞伎として上演する。乙事主を演じる中車は「2011年に父（二代目市川猿翁）と何度も話して中車になりたいと話していた。その話をしていたのが今日の会場の八芳園の隣のマンションでした。今日、父がここに来ていると思います」と感慨深げに語った。「父