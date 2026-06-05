家電量販店のヤマダホールディングスとエディオンは5日、経営統合に関する基本合意書を締結したと明らかにしました。 「ヤマダ」は全国47都道府県に8774店舗、「エディオン」は西日本を中心に1190店舗を展開していて、2社をあわせると売上高は約2兆5000億円になります。 2社は午後5時から東京で行われる会見で詳細について発表するとみられます。「ヤマダ」山田昇会長と「エディオン」久保允誉会長が出席する予定です。