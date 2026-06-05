歌舞伎俳優の市川團子（22）が5日、都内でスーパー歌舞伎「もののけ姫」（7月3日初日、東京・新橋演舞場）の製作発表を行った。スタジオジブリの不朽の名作をスーパー歌舞伎として上演する。主演でアシタカ役を務める團子は「スーパー歌舞伎というのは祖父（二代目市川猿翁）が命懸けで創始したもの。今回は祖父がいない状態での新作スーパー歌舞伎になる。もののけ姫は国内外で人気の魅力的な作品。2つの大きな冠の前に怖さは