アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の競馬統括機関・エミレーツレーシングオーソリティー（ＥＲＡ）は６月４日、２０２６年秋から２７年春までのシーズン開催日程を発表した。世界中が注目する総賞金１２００万米ドル（１８億円超）のドバイ・ワールドカップ（ダート２０００メートル）は、３月２７日にメイダン競馬場で行われる。今年は日本からフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が出走して２着