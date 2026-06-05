チェリーポイント海兵隊航空基地の滑走路を走行する米海兵隊のAV8B「ハリアーII」＝6月3日/Lance Cpl. Bryan Giraldo/U.S. Marine Corps（CNN）米海兵隊は3日、55年間にわたって海兵隊航空部隊の象徴となってきた垂直離着陸機AV8「ハリアー」の退役記念式典を開催した。ハリアーは航空ショーの目玉的な存在で、物議を醸したペプシのテレビCMの題材になったこともある。第223海兵攻撃飛行隊の指揮官、ジョン・カンビー中佐は式典で