大相撲の幕内・玉鷲（片男波）が５日、東京・墨田区の部屋で稽古を行った。４１歳の鉄人は、名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）で十両陥落が決定的となっているが「また前向きな気持ちで一生懸命稽古して、１場所で戻りたいという気持ちで頑張りたい」と返り入幕へ闘志を燃やした。幕内在位１００場所目となった先場所は、西前頭１３枚目で初日から９連敗を喫するなど、２勝１３敗と苦しんだ。初日の前日に右ふくらは