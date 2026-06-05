歌舞伎俳優の市川團子（22）が5日、都内でスーパー歌舞伎「もののけ姫」（7月3日初日、東京・新橋演舞場）の製作発表を行った。團子がアシタカ、中村壱太郎（35）がサンを演じる。スタジオジブリの不朽の名作をスーパー歌舞伎として上演する。会見にはスタジオジブリ代表取締役の鈴木敏夫氏（77）も出席し「もののけ姫は映画の時にいろいろな人から反対された。映画で時代劇は流行らないと言われた。それを映画にすることがで