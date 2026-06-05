老後資金を貯める方法はさまざまありますが、中でも2024年に新制度が始まったNISAは話題を集めています。 しかし、NISAには元本割れを起こすリスクもあることから、金利が低い代わりにリスクが少ない定期預金へ預ける検討をしている人もいるのではないでしょうか。本記事では、定期預金のメリット・デメリット、1000万円を10年運用した場合の定期預金と投資の収益などを解説します。 定期預金で貯蓄する人の割合は