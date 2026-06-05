ママ友と楽しく買い物をしている最中、「もうすぐ2時間だから」と駐輪場へ走り、自転車をいったん出して停め直す姿を見ると、モヤモヤした気持ちになる人もいるのではないでしょうか。 「たった100円や200円なのだから払えばいいのに……」と思う反面、こうした「無料時間のループ利用」が法律的に問題ないのか気になるかもしれません。本記事では、節約術と勘違いされがちな「停め直し」に潜む規約違反のリスクと、