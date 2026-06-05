パスタ専門店「ジョリーパスタ」は6月4日より、白桃のドルチェの新商品として、「焼きたてピーチパイ」と「白桃のミルクグラニータ」を販売している。ジョリーパスタ「焼きたてピーチパイ」(649円)同店では4月下旬より、「白桃のドルチェフェア」を開催。第2弾となる今回は、「焼きたてピーチパイ」と「白桃のミルクグラニータ」の2品が登場する。「焼きたてピーチパイ」(649円)は、注文ごとに店内で焼き上げる、カスタード風味の