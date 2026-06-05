6月から、改定後の令和8年度の年金額が支給されます。老後の生活を送るうえで欠かせない収入源である年金を、自分はどのくらい受け取れるのか知っておきたいところでしょう。 本記事では、標準的な年金額を受け取る人の現役時代の想定年収を試算するとともに、実際にその金額を受け取る人が多いのか解説します。 令和8年4月改定の年金額は「6月支給分から」 厚生労働省が令和8年1月23日に発表した「令和８年度の