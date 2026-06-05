先日、X（旧Twitter）で「年収300万円の手取りは200万円ほど、生活保護でもらえる金額もそのくらい。年収300万円で働く意味はあるの？」という趣旨の投稿が大きな話題となりました。 毎日働いて得る給料の手取り額と、国から支給される生活保護費が「同じくらい」だとしたら、確かに働くモチベーションは大きく下がってしまうかもしれません。多くの方も、日本の給与水準や社会保険料の負担の重さについて、不満や疑