ローソンは6月2日より、岩手県の銘店「ぴょんぴょん舎監修コラボ商品」2品を全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「ぴょんぴょん舎監修盛岡冷麺」(599円)ぴょんぴょん舎は岩手の盛岡市に本店を構える焼肉・冷麺の専門店。そんなぴょんぴょん舎とローソンがコラボ商品を発売する。1品目は、ぴょんぴょん舎の看板商品「盛岡冷麺」。出汁に国産牛肉と牛骨を使った旨味たっぷりのスープと、相性バッチリのもちもち食感の麺