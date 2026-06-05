ハッピーカーズは6月3日 、「40代・50代の定年後の働き方と起業・独立」に関する意識調査の結果を発表した。調査は4月24日〜27日、40代・50代の会社員1,025人を対象にインターネットで行われた。定年後の働き方と老後資金についてはじめに、定年後の働き方についてどう考えているかを尋ねたところ、「今の会社で働き続けたい(再雇用制度などの利用)」が27.5%と、約3割が安定志向。一方で、「まだ考えていない」(21.8%)、「別の会社