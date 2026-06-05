IVEのガウルが、読書への熱い思いを語った。6月3日、ガウルの個人YouTubeチャンネルに一本の動画が投稿された。【写真】「伝説級」ガウル、日本での“エモSHOT”公開された映像には、韓国の読書キャンペーン「2026 読書する大韓民国」のキャンペーンパートナーを務めるガウルが、「読書する大韓民国」宣言式に出席した様子が収められている。（画像＝YouTube『ガウルの温度』）読書をテーマに行われたミニブックトークで、ガウルは