【モデルプレス＝2026/06/05】タレントの川崎希が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の浴室を掃除している様子を披露し、話題となっている。【写真】元AKB3児のママタレ「洗い場広くて天井高くて羨ましい」自宅の広々浴室公開◆川崎希、自宅の広々浴室公開川崎は「昨日は予定がほとんどキャンセルになったから大掃除してたよ」「お風呂掃除＆クローゼットお片付けでスッキリ」とつづり、写真を投稿。3日に西日本から